Grüne fordern Aufhebung von Hausverboten

Wurde ausgesperrt: Daniela Reim von der Beratungsstelle für mobile Beschäftigte. Foto: Bänsch

Cloppenburg (kre/mab). Freien Zugang zu osteuropäischen Schlachtarbeitern fordern Grüne und Unabhängige für die mit Hausverboten belegte Beraterin der Arbeiter. Der Kreistag soll sich dafür einsetzen, dass Daniela Reim von der „Beratungsstelle für mobile Beschäftigte“ wieder freien Zutritt auf das Vion-Gelände in Westeremstek und anderswo erhält, fordert die politische Gruppe in einem Antrag.



Am Donnerstag haben die Grünen außerdem einen Fragenkatalog an Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese. Neben dem Klärungsbedarf wegen des Hausverbotes will Fraktionssprecher Michael Jäger außerdem wissen, ob die Anforderungen des Landkreises in dem ehemaligen Hotel an der Löninger Straße erfüllt seien. Die Grünen interessieren sich auch dafür, wie viele Schlachtarbeiter überhaupt im Stadtgebiet in derartigen Unterkünften leben.

