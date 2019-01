Soestebad soll Ende März wieder öffnen

Nichts geht mehr: Seit dem 24. August 2018 ist das Soestebad in Cloppenburg geschlossen. Wenn alles planmäßig verläuft, soll es Ende März wieder geöffnet werden. Foto: Hubert Kreke

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. „Wir sind guter Dinge, dass wir das Soestebad Ende März wieder öffnen können“, wird Betriebsleiter Kai Sudowe in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Alle würden auf diesen Termin hinarbeiten, zeitliche Verzögerungen könne er aber nicht ganz ausschließen.



Wie berichtet, ist das Soestebad seit dem 24. August vergangenen Jahres wegen eines Wasserschadens geschlossen. Durch den Riss eines kleinen PVC-Bauteils in der Nacht war der mit Technik vollgestopfte Keller überflutet worden. Da tausende Kabelverbindungen und Schaltungen für einen sicheren Badebetrieb fehlerfrei funktionieren müssen, werde nach dem Wiederaufbau der Technik ein Testlauf durchgeführt. Mehr dazu

lesen Sie in der Ausgabe am 1. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

31.01.2019 | Abbruch verschoben: St.-Josefs-Hospital plant neu