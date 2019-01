Abbruch verschoben: St.-Josefs-Hospital plant neu

Geschäftsführer Lutz Birkemeyer auf der Baustelle des St.-Josefs-Hospitals. Archivfoto: Kreke

Cloppenburg (mt). Die Modernisierung des Cloppenburger Krankenhauses verzögert sich. Das hat die Krankenhausleitung am Donnerstagmorgen mitgeteilt. Eigentlich sollte der Abrissbagger Teil des Altbaus am St.-Josefs-Hospital dem Erdboden gleich gemacht haben – doch die Arbeiten ruhen. Der Bau des zweiten Teilabschnittes soll neu geplant werden.



„Wir haben uns die Planungen nochmals intensiv angesehen und festgestellt, dass sich seit der Erstellung der Planungen im Jahr 2014 bis heute sehr positive und weitreichende Entwicklungen eingestellt haben“, erklärt Lutz Birkemeyer, Geschäftsführer des St.Josefs-Hospitals. Hauptgrund: Die Zahl der stationären Patienten sei in den vergangenen vier Jahren um etwa 20 Prozent gestiegen. Außerdem seien mittlerweile weitere medizinische Leistungsbereiche hinzugekommen. „Die bestehende Planung trägt diesen Entwicklungen nicht adäquat Rechnung“, findet Birkemeyer. Dementsprechend müssten die Pläne nun noch einmal auf den Tisch gebracht und überdacht werden.



Diese Bedenken seien bereits dem Sozialministerium in Hannover mitgeteilt worden – verbunden mit der Frage, ob man dort die Neubewertung der Pläne teilen würde. „Das Sozialministerium hat uns auf Nachfrage bestärkt, diesen Weg zu gehen“, heißt es in der Mitteilung des Krankenhauses.



Die überarbeiteten Planungsskizzen und Kostenschätzungen sollen in Hannover vorgelegt werden. Dort werde anschließend geprüft, inwiefern die Wünsche umgesetzt werden können. „Letztlich geht es auch im erheblichen Maße um Fördermittel, die aller Voraussicht nach durch die neuen Planungen aufgestockt werden müssten“, teilte Lutz Birkemeyer mit.



Die Abbrucharbeiten am Hospital verschieben sich deshalb wohl in die zweite Jahreshälfte. „Natürlich hätten wir die Maßnahme gerne direkt im Anschluss an die bisherigen Arbeiten weiter umgesetzt“, betont Birkemeyer. „Andererseits wollen wir in der Zielperspektive einen Neubau realisieren, der sich optimal an die Bedürfnisse der Patienten in der Region ausrichtet.“