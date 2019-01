Unterkunft nach Beschwerde durchrenoviert

Raum für Zwei. Eine schwangere Rumänin lebt hier mit ihrem Mann für 270 Euro monatlich. Inbegriffen sind die Gemeinschaftsräume und eine eigene kleine Nasszelle. Foto: Kreke / Video: Bänsch

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Fünf Monate lang fiel die Heizung in dem alten Hotel an der Löninger Straße aus. Bis zu 45 Schlachtarbeiter aus Osteuropa liefen nach dem Schichtende zum Duschen in einen kleinen Anbau hinters Haus, wo ein Boiler noch funktionierte. So schildert Daniela Reim, Mitarbeiterin der Beratungsstelle für mobile Beschäftigte, am Dienstag die Zustände in der Unterkunft noch vor wenigen Monaten. Reim benachrichtigte den Landkreis und die Bauaufsicht der Stadt Cloppenburg. Das Resultat: Die Stadt ließ die Herberge (mit Einverständnis der Eigentümer) für fünf Wochen räumen. Die inzwischen komplett renovierten Zimmer konnte sich Daniela Reim am Montag nicht anschauen: Die gebürtige Rumänin hat ein Hausverbot. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.







