Fabia Popken wirft „tiefen Blick ins Glas“

Neue Broschüren vorgestellt: Fabia Popken und Sabine Dittmer (von rechts) präsentierten gemeinsam mit Susanne Kaiser vom Museumsdorf ihre Beiträge zur Objektiv-Reihe des Cloppenburger Museumsdorfes. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Die eine wirft einen Blick in die Kugel, die andere blickt ganz tief ins Glas. Mit der Vorstellung zweier neuer Broschüren zur „Objektiv"-Reihe des Museumsdorfes haben die beiden wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Sabine Dittmer und Fabia Popken ihre achtmonatige Tätigkeit als Musealog-Fachreferenten in Cloppenburg beendet. Was sie in den acht Monaten erforscht haben, stellten zwei der drei im Museumsdorf beschäftigten Musealog-Mitarbeiterinnen vor.