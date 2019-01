Neuer Vorstand muss schnell Geld sammeln

Neuer BVC-Vorstand: Dirk Meyer, Daniel Plate, Präsident Dr. Jürgen Vortmann und Laurenz Rake (von links). Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Die Schlange vor dem Eingang war lang, 102 Mitglieder wollten am Montagabend wissen, wie es um den BV Cloppenburg wirklich steht. Gerüchte über die finanzielle Schieflage kursierten im Vorfeld viele, zudem musste ein neuer Vorstand gefunden werden.



Zur Wahl stellte sich schließlich Dr. Jürgen Vortmann, die Mitglieder sprachen sich einstimmig für ihn aus (MT berichtete). Bis zum Sommer fehlen mindestens 250000 Euro. Derweil haben viele Gläubiger auf Geld verzichtet, das rettet den Verein vorerst. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

