Fahren ohne Führerschein: Haft verlängert

Symbolfoto: Vorwerk

Cloppenburg. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Diebstahls hat das Cloppenburger Amtsgericht am Dienstag eine 40 Jahre alte Frau aus Cloppenburg zu weiteren sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Zurzeit verbüßt die vielfach und einschlägig vorbestrafte Angeklagte eine frühere Strafe: Ein Jahr Gefängnis, ebenfalls wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Wenn das erledigt ist, folgt die Vollstreckung der sechs Monate Haft, die am Montag gegen die 40-Jährige verhängt worden sind.



Die Angeklagte gilt als unbelehrbar. Bereits im Jahr 2013 wurde ihr die Fahrerlaubnis entzogen, weil das Punktekonto voll war. Die Frau ist aber offenbar der Meinung, dass sie auch gar keinen Führerschein benötigt. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 30. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

