Cloppenburger soll Mann in Berlin getötet haben

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Berlin (her). Ein 34-Jähriger aus Cloppenburg steht in Verdacht, im Mai 2017 einen 34-Jährigen in Berlin getötet zu haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, führte eine DNA-Spur am Opfer jetzt zur Identifizierung des Tatverdächtigen.



Der Cloppenburger ist bereits polizeibekannt, er hatte im April 2018 seine Mutter getötet (MT berichtete). Er handelte dabei im Zustand der Schuldunfähigkeit. Der Tatverdächtige leidet unter einer psychischen Erkrankung einhergehend mit massiven Wahnvorstellungen. Diese könnte auch der Grund für die Tötung in Berlin sein.



In seiner Vernehmung räumte er die Tötung des Mannes ein, hierbei schilderte er auch Tatwissen. Der Mann wurde durch mehrere Stiche in den Oberkörper tödlich verletzt. Nach jetzigem Ermittlungsstand kannten sich Opfer und Täter nicht. Diese dürften sich am Tatort im Volkspark Friedrichshain zufällig begegnet sein. Der Tatverdächtige hielt sich in der Vergangenheit wiederholt in Berlin auf, so auch im Jahr 2017 für mehrere Monate.



Zurzeit ist der Cloppenburger nach einem Urteil des Landgerichtes Oldenburg in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.