Dr. Jürgen Vortmann neuer BVC-Präsident

Dr. Jürgen Vortmann. Foto: Hermes

Cloppenburg (her). Zum neuen Präsidenten des BV Cloppenburg haben die Mitglieder am Montagabend Dr. Jürgen Vortmann gewählt. Der Rechtsanwalt aus Cloppenburg löst Notvorstand Herbert Schröder ab. Ebenfalls neu gewählt wurden Daniel Plate und Dirk Meyer als Vizepräsidenten sowie Laurenz Rake als Beisitzer. „Ich bedanke mich für das gigantische Vertrauen. Das wird eine Herkulesaufgabe“, so Vortmann. Wie berichtet, befindet sich der Verein in finanzieller Schieflage. Mehr dazu lesen Sie in unserer Ausgabe am Mittwoch.

