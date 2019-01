27 Frauen im Raum und keine sagt etwas

Ein Spiel voller Strategie und Taktik: Jeden Donnerstag trifft sich eine Bridge-Runde im Traditionshaus Taphorn. Es werden noch Mitspieler, vor allem männliche, gesucht. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Bridge und Skat haben vieles gemein: Bei beiden Spielen wird gereizt, es gibt eine Trumpf-Farbe, die man bedienen muss, und Sinn des Spieles ist es, möglichst viele Stiche (beim Skat: Augen) zu bekommen. In Cloppenburg hat Bridge eine lange Tradition. Lieselotte Blanke gründete den Club Mitte der 1980er Jahre. Heute hat der Verein rund 40 Mitglieder, die sich in großer Anzahl jeden Donnerstag im Traditionshaus Taphorn zum Spielen treffen. „Wer dem Virus einmal verfallen ist, kommt davon nicht mehr los“, sagen Bridge-Spieler. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.