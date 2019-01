Cloppenburg: Sauna gerät in Brand

Foto: Theo Hinrichs

Cloppenburg (th). Großalarm für die Cloppenburger Feuewehr: Nach ersten Erkenntnissen ist am Sonntagnachmittag eine Sauna an der Schützenstraße in Brand geraten. Diese wird mit einem Ofen mit Holz betrieben. Nach dem Saunagang wollte der Besitzer vermutlich die Wärme nutzen, um seine Wäsche zu trocknen. Dabei muss sich die Kleidung wohl entzündet haben, das Feuer sprang auf den Saunabereich über.



Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort, auch die Polizei war an der Brandstelle und sperrte die Straße ab. Ein Rettungswagen des DRK war ebenfalls ausgegrückt. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht genannt werden, vor Ort nahm die Polizei die ersten Ermittlungen auf.

