Schneller und Stanko verteilen „coole Droge“

Adrenalin und Spielfreude für 180 Zuhörer

Solos in Serie: Und der anfangs aufgeregte Chef im Hintergrund entspannt sich allmählich. Das Konzert haben die Cloppenburger Jazz- und Bluesfreunde organisiert. Bis hin zum finanziellen Risiko. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Dieser Moment, wenn auf der Bühne etwas entsteht, was noch nie zu hören und sehen war, packt das Publikum und den Profi. Tommy Schneller kramt vor 180 Leuten in seiner Setlist auf der Suche nach dem nächsten Song, als die CD-Aufnahme im ausverkauften Kulturbahnhof längst läuft. „Ich bin voll aufgeregt“, erklärt der sonst so lockere Saxophonist und Bandleader ins Mikro. Bis sein Arrangeur Thomas Stanko hinzutritt und umblättert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

