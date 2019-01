„Völkerball“ verursacht flammendes Inferno

Rammstein-Coverband feiert Bühnen-Jubiläum in der Stadthalle Cloppenburg vor rund 1100 Fans

Tribute to Rammstein: „Völkerball“ traten am Samstag in der Cloppenburger Stadthalle auf. Mehr als zwei Stunden lang feierten rund 1100 Fans den schonungslosen Rammstein-Klang. Foto: Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Es gibt Bands, die muss man hören. Und Bands, die muss man sehen. „Rammstein“ gehört definitiv zu der letzten Kategorie. Angesichts der sehr aufwendig und mit Sorgfalt gestalteten Bühnenshow stellt sich die Frage: Welche Coverband möchte sich das eigentlich antun? „Völkerball“, benannt nach dem gleichnamigen Live-Album von Rammstein aus dem Jahr 2006, wagte sich vor zehn Jahren an diese Aufgabe heran. Und dieses verdammt gut und mit großem Erfolg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

