Foto: Ludger Langosch

Cloppenburg (mt). Andere Halle, super Stimmung: 1900 Zuschauer sind zum Spiel der TVC-Handballer gegen Aurich am Samstagabend gekommen. Der Verein war für das erste Spiel des Jahres von der eigenen Halle in die Halle an der Leharstraße gezogen. Am Ende stand zwar eine knappe 27:29-Niederlage, die Organisatoren waren dennoch rundum zufrieden mit der Veranstaltung.



