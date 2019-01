Gestohlenes Fahrzeug brennt völlig aus

Symbolfoto: dpa

Stapelfeld (her). Pkw brennt in Stapelfeld aus: Aufmerksame Verkehrsteilnehmer haben das Fahrzeug in der Nacht zu Sonntag an der Osnabrücker Straße entdeckt. Es stand gegen 2.25 Uhr in einer Parkbucht an der B68, der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Feuerwehr und Polizei wurden verständigt. Wie die Beamten mitteilen, ist die Ursache noch völlig unklar. Am Samstagvormittag wurde der PKW von der Fahrzeugeigentümerin aus Essen /Oldb. als gestohlen gemeldet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich mit der Polizei Cloppenburg unter Tel. 04471-18600 in Verbindung setzen.

