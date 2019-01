Direktorin ist von ihrer Schule begeistert

Annette Ovelgönne-Jansen zieht positives Fazit der Projektwoche am CAG

Speichelabrieb kann Leben retten: 89 Schülerinnen und Schüler nahmen gestern an der DKMS-Registrierung teil, die von einer Projektgruppe des CAG organisiert worden war. Foto: Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. „Ich bin völlig beeindruckt und zugleich überzeugt, dass sich diese Woche positiv auf unsere Schulgemeinschaft auswirkt“, zog Schulleiterin Annette Ovelgönne-Jansen gestern Fazit der Projektwoche am Clemens-August-Gymnasium. Wie berichtet, hatten die knapp 1400 Schüler und rund 100 Lehrer für eine Woche den normalen Unterricht mit der Arbeit an 65 verschiedenen Projekten getauscht. Was dabei herumgekommen ist, zeigten sie am Freitag in der Schule. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

