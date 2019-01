Abschied von einem ritterlichen Chef

Werner statt Werder: Mit einem Ruhesessel und einem Extra-Schal für den Fußball-Fan feierte das Kollegium den scheidenenden Chef. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Mit Herzblut hat er gearbeitet und mit Herzblut haben ihn seine Mitstreiter(innen) gehen gelassen: Einen freudigen, einen dankbaren und einen tränenreichen Abschied hat die Grundschule Emstekerfeld ihrem Rektor Werner Espelage am Freitag bereitet. Mehr noch als seine fachlichen Qualitäten (abgesehen von einer winzigen Kopfrechenschwäche) schilderten seine Mitstreiter(innen) die menschlichen Qualitäten der Rock-Fans mit der kleinen grünen Gitarre am stets eleganten Sakko. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.