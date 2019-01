Stadt bestreitet Mängel in Unterkünften

Cloppenburg: Bei Kontrollen „nichts Gravierendes“ entdeckt

Ex-Hotel wird Zankapfel: SPD-Politiker Kolde rügt die Zustände, die Stadt Cloppenburg hat nichts dran auszusetzen. Foto: Bockhorst

Keine Spur von „katastrophalen“ Zuständen in den Wohnungen der Werksvertragsarbeiter hat die Stadt Cloppenburg nach eigenen Angaben bei ihren „regelmäßigen und ungemeldeten“ Kontrollen gefunden. „Zu keinem Zeitpunkt“ habe eine eigene Prüfgruppe in den vergangenen sechs Jahren „gravierende bauliche oder hygienische Mängel“ entdeckt, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit und widersprach damit den Schilderungen von Detlef Kolde. "Diese Methode kenn‘ ich schon“, sagte Kolde dazu. Er besuche das Objekt mehrfach im Jahr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

