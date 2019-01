Im Mai werden wieder Helden gesucht

Helden werden gesucht: Rita Moormann (links) und Jutta Klaus von der Ehrenamtsagentur mit einem Plakat für den „Heldensamtag“ am 25. Mai in Cloppenburg. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. „Zeig, dass ein Held in dir steckt“, heißt es am 25. Mai, wenn in Cloppenburg zum dritten Mal nach 2015 und 2017 ein Freiwilligentag, der „Heldensamstag“, stattfindet. Mitmachen kann jeder: Vereine und Organisationen sind aufgerufen, ein Projekt vorzubereiten, das am „Heldensamstag“ durchgeführt werden soll. Gleichzeitig ist jedermann eingeladen, am 25. Mai an einem der Projekte mitzuwirken.



Organisiert wird der „Heldensamstag“ wieder von der Bürgerstiftung Cloppenburg und der Ehrenamtsagentur. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

