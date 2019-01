Karohose verrät Dieb aus Cloppenburg

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Wer als Dieb bei seinen Taten eine extrem auffällige Hose trägt, solle dieses Bekleidungsstück zumindest nicht auch noch beim Prozess tragen. Das musste ein 35 Jahre alter Mann aus Cloppenburg erfahren. Zeugen erkannten den Angeklagten, der sich am Donnerstag wegen Diebstahls in mehreren Fällen vor dem Cloppenburger Amtsgericht verantworten, anhand seiner auffälligen Hose wieder. Das Gericht verurteile den 35-Jährigen zu elf Monaten Gefängnis. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 25. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

