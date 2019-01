40 Schüler gehen in die Manege

Fast schon perfekt: Hendrik zeigt als Zauberer „Mister Magic“ Sina Diesing, wie seine Nummer funktioniert. Foto: hk

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Nein, Tierdressuren gibt es in diesem Zirkus nicht, ansonsten aber bietet er alles, was das Zirkus-Herz begehrt: Es gibt Clowns und Jongleure, Akrobaten und einen Zauberer, es gibt eine Show auf Einrädern oder auf dem Rola-Bola und auch eine Zirkusdirektorin ist mit von der Partie. „Wir machen Zirkus“, heißt das Programm, das 38 Mädchen und zwei Jungen der Jahrgänge 5 und 6 des Clemens-August-Gymnasiums während der laufenden Projektwoche einstudiert haben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

