Internationale Elite trifft sich im Dorf

Frank Thole (© Thole)

Von Oliver Hermes



Cloppenburg/Davos. „Globalisierung 4.0“: So heißt das Thema des aktuellen Weltwirtschaftsforums in der Schweiz. Mit etwa 3000 Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zählt die Veranstaltung in Davos zu den wichtigsten internationalen Treffen. In diesem Jahr sind unter anderem Bundesklanzlerin Angela Merkel, der neue brasilianische Präsident Jair Bolsonaro und Prinz William aus England vor Ort. Und auch ein ehemaliger Cloppenburger ist mittendrin. Im MT-Interview spricht Frank Thole über die Themen und Atmosphäre in Davos. Das Interview finden Sie in der Ausgabe am 25. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.