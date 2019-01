Zoff der Linken: Von Klitzing bleibt im Streit

Michael von Klitzing (Foto: Vorwerk)

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Rücktrittsforderung seines Parteivorstands hat Michael von Klitzing (71), Kreistagsabgeordneter der Linken, zurückgewiesen. „Ich denke überhaupt nicht daran, mein Mandat niederzulegen“, betonte der Cloppenburger im Gespräch mit der MT. „Ich bin gewählt worden, meine Meinung zu vertreten, und nicht, um mich Anweisungen der Partei zu unterwerfen.“



Der Vorstand, dem von Klitzing als gewähltes Mitglied seit elf Jahren angehört, hatte den Gründer der Linken im Landkreis am Dienstag öffentlich aufgefordert, wegen seiner parteiintern umstrittenen Haltung zur Seenotrettung auf das Mandat im Kreistag zu verzichten. Von Klitzing hatte mit der CDU und der AfD gegen einen Appell gestimmt, mehr gerettete Flüchtlinge aufzunehmen und die Lage in den Herkunftsländern zu verbessern.