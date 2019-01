Schüler wollen Leben retten helfen

Dank an die Sponsoren: Für Unterstützer der DKMS-Registrierungsaktion haben die Schülerinnen und Schüler als Dankeschön Steine, Holzscheiben und Karten gestaltet. Foto: Hubert Kulgemeyer

Cloppenburg (hk). „Dein Typ ist gefragt“, lautet der Titel eines Projektes, das derzeit während der Projektwoche des CAG läuft und das am Freitag seinen Höhepunkt findet. Dann sind alle Schüler der Klassen 11 und 12 sowie Lehrkräfte zu einer Registrierung für die DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) aufgerufen. Und das Schöne daran: Für die Schüler ist die Registrierung kostenfrei.



Seit Montag läuft die Projekt­arbeit mit den beiden Lehrkräften Marcus Niemöller und Hermann Bäker. Die Schülerinnen und Schüler sammelten Informationen über die DKMS, entwarfen Plakate, um auf die Registrierung hinzuweisen, und vor allem warben sie Sponsoren an, um die Registrierung für Schüler kostenlos zu gestalten. Mehr dazu lesen lesen Sie in der Ausgabe am 24. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

