Schüler greifen wieder zu Feder und Griffel

Schönes Schreiben: Im Projekt „Handlettering“ erstellen die Schüler ein eigenes Künstlerbuch. Fotos: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. „Schönschrift“ war gestern, heute üben sich Schülerinnen und Schüler in „Handlettering“, und das ist weit mehr als schönes Schreiben. Beim „Handlettering“ werden die Buchstaben gezeichnet, ausgemalt, verschnörkelt. Wie genau das funktioniert, üben in dieser Woche Schülerinnen und Schüler des CAG beim Projekt „Paperlovers – Alles rund ums Künstlerbuch“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.