Detektiv erwischt Trickdiebe auf frischer Tat

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Das Cloppenburger Amtsgericht hat Haftbefehl gegen vier Männer erlassen. Sie sollen am vergangenen Mittwoch in einem Cloppenburger Supermarkt Zigaretten im Wert von 700 Euro gestohlen haben. Ihnen werden außerdem noch weitere Taten zur Last gelegt.



Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sind die Männer offenbar extra für den Diebstahl mit dem Zug nach Cloppenburg angereist. Alle vier Verdächtigen leben in Flüchtlingsunterkünften in Bramsche und Osnabrück. Ein Detektiv wurde auf das Quartett aufmerksam. Die Männer verhielten sich verdächtig im Kassenbereich auf. Dort werden die Zigarettenschachteln gesichert gelagert. Erst auf Anfrage des Kunden öffnet die Kassiererin die Fächer.



Das tat auch einer der Männer. Er nahm eine Schachtel und wollte sie bezahlen. Dabei platzierte er sich zwischen die Verkäuferin und einem zweiten Mann, der dann offenbar mehrere Schachteln in die weite Jogginghose stopfte. Ein dritter Mann stand dahinter, um von hinten die Sicht auf den Diebstahl zu verhindern. Noch im Supermarkt wurden zwei Männer bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die anderen beiden Begleiter konnten am Cloppenburger Bahnhof festgenommen werden. In einer Sporttasche wurden noch weitere Zigarettenschachteln gefunden.



Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass einer der Verdächtigen ein Schließfach am Osnabrücker Bahnhof gemietet hat. Dort befanden sich noch weitere über 100 Schachteln. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

