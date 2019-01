Rathaus-Team ist fast wieder komplett

Alexander Block (29) neuer Wirtschaftsförderer

Neues Team im Rathaus: (von rechts) Zweite Stadträtin Petra Gerlach und der neue Wirtschaftsförderer Alexander Block mit ihrem Chef Dr. Wolfgang Wiese. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Ihr neues Personal hat die Stadt Cloppenburg gestern vorgestellt. Der gebürtige Oldenburger Alexander Block (29) tritt die Nachfolge des pensionierten Wirtschaftsförderers Jörg Kalvelage an. Petra Gerlach (46) aus Ganderkesee hat nach fünf Arbeitstagen als neue Zweite Stadrätin „ein gutes Gefühl in Cloppenburg“. Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese meinte: „Wir haben großes Glück gehabt, zwei neue qualifizierte Mitarbeiter zu finden.“ Mehr dazu Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

21.01.2019 | „Tatort Natur“ ist frostige Angelegenheit