„Tatort Natur“ ist frostige Angelegenheit

Aufwärmen und sich stärken: Beim Stockbrotbacken an einem offenen Feuer im Hakenhof des Museumsdorfes konnten sich die Teilnehmer des Projektes „Tatort Natur“ am Montagvormittag ein wenig erwärmen. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Die Glut eines offenen Feuers im Hakenhof war am Montag ein heiß begehrter Platz für die 30 Schülerinnen und Schüler des Projektes „Tatort Natur“, das das CAG gemeinsam mit Vertretern der Jägerschaft Cloppenburg organisiert. Ansonsten war es eine eher frostige Angelegenheit bei zwar sonnigem, aber eben eiskaltem Wetter.



„Tatort Natur“ ist eines von insgesamt 65 Projekten, die in dieser Woche am Clemens-August-Gymnasium durchgeführt werden. Wie bei mehreren anderen Projekten auch, greift das Gymnasium hier auf Unterstützung von außerhalb zurück. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

