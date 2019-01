Goldbrötchen à la „Fronk“

„Fronk“ kann kommen: Karl Middendorf hat das passende Brötchen für den Protz-Kicker gebacken. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Sollte es Bayern-Ballerer „Fronk“ Ribéry nach seinem „Gold-Steak“ in Dubai irgendwann nach einem passenden Protz-Frühstück gelüsten – in Cloppenburg würde er fündig. In der Vitrine von Karl Middendorfs Back-Shop glänzt neben dem Schwarzbrot das Musterexemplar eines Luxus-Brötchens: die Sonder-Edition „Fronk Ribeye-Ribéry“, das Goldstück der Profis, der „Golden-Toast“ der Neureichen, handveredelt. Nur mit dem Preis hat sich Middendorf völlig vertan: 35 Euro sind eine proletenhafte Zumutung, die keinen Bayern-Profi aus dem beheizten Kabinengang in den getunten Sportwagen lockt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

