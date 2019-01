Radmuttern gelöst: Vorderrad löst sich bei Fahrt

Symbolfoto: Hermes

Cloppenburg (mab). Ein bislang Unbekannter hat den Wagen eines 18-Jährigen aus Cloppenburg sabotiert. Deshalb passierte am Sonntag ein Unfall, der aber glücklicherweise glimpflich verlaufen ist: Der 18-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte jemand offensichtlich die Radmuttern an seinem Mercedes CLK gelöst. Deshalb hatte sich während der Fahrt das rechte Vorderrad beim Abbiegen auf die Straße Bült gelöst.



Der Mercedes war von Samstagabend 20 Uhr und Sonntagmorgen am Garreler Weg abgestellt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben könnten. Der oder die Täter lösten nicht nur die Radmuttern bei einem Reifen, sondern auch beim Vorderrad auf der Beifahrerseite. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Es wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04471/18600 entgegen.



Derartige Fälle von Sabotage passieren in den letzten Monaten leider immer wieder. Im November wurden in Halen gleich zehn Radmuttern eines parkenden Lkw gelöst. In Friesoythe bemerkten die Fahrer eines Polos und eines Audi A6 noch rechtzeitig, dass die Räder manipuliert wurden. Besonders in Friesoythe weckt der Vorfall böse Erinnerungen. Dort hatte es in der Vergangenheit eine regelrechte Serie der Vorfälle gegeben.



Wirklich schützen kann man sich vor solchen Sabotageakten nicht. Die Polizei empfiehlt, regelmäßig die Radbolzen am Auto zu überprüfen. Vergangene Vorfälle haben gezeigt, dass Autofahrer die gelösten Radmuttern erst dann bemerken, wenn sich die Lenkung während der Fahrt schwammig anfühlt oder gar ein Schlagen wahrgenommen wird. Dann sollten Autofahrer vorsichtig anhalten und umgehend die Radmuttern überprüfen.

