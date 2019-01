Zwischen jung und älter klafft eine Lücke

Sportliche Familien: Auch sie gehörten zu den Geehrten. Foto: Landwehr

Cloppenburg (la). 80 Sportler haben im vergangenen Jahr in Cloppenburg das Sportabzeichen erworben. 19 Abzeichen für Jugendliche, 31 für Männer und 25 für Frauen. Dazu kamen vier Familiensportabzeichen. Einziger Wermutstropfen während der Verleihung der Sportabzeichen: Junge Erwachsene zwischen 20 und 40 machen beim Sportabzeichen kaum mit, berichtete Alwin Ennebach. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

