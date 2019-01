Besuch im Footballstadion: Niels Böckmann aus Bethen nutzt die freie Zeit für Ausflüge und Reisen innerhalb der USA. Foto: © Böckmann

Cloppenburg (her). Niels Böckmann aus Bethen verbringt zurzeit ein Jahr in den USA. Er entlastet die Gasteltern in der Arbeit mit den drei Söhnen der Familie. Der 20-Jährige hat sich weiterentwickelt. Im MT-Interview spricht er über seine Erfahrungen in den USA. Das Interview lesen Sie in der Ausgabe am 21. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.