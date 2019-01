Cloppenburger auf der B72 tödlich verletzt

Foto: NonstopNews / Gerrit Schröder

Bethen (mab). Tödlicher Unfall auf der Bundesstraße 72 bei Cloppenburg: Für einen 50-Jährigen kam am frühen Sonntagmorgen jede Hilfe zu spät. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall gegen 5 Uhr zwischen der Abfahrt Bethen und dem Industriezubringer. Der Cloppenburger fuhr mit seinem Caddy in Richtung Emstek, als plötzlich aus noch ungeklärten Gründen ein entgegenkommender Passat auf seine Fahrbahn geriet. Am Steuer saß ein 23-Jähriger aus Löningen. Beide Autos stießen frontal zusammen.



Der Löninger wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der 23-Jährige zum Unfallzeitpunkt nicht nüchtern gewesen sein könnte. Noch im Krankenhaus wurde deshalb eine Blutprobe entnommen, um zu klären, mit wieviel Promille im Blut er am Steuer saß. Die weiteren Ermittlungen laufen.



Die B72 musste für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten mehrere Stunden lang voll gesperrt werden. Davon betroffen war auch die B213 bei Bethen. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 25.000 Euro.