Landesverbandsschau der Kaninchenzüchter

In der Münsterlandhalle: Die Kaninchen wurden von Preisrichtern bewertet, die Züchter werden ausgezeichnet.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Vom weißen Neuseeländer über den deutschen Riesen bis hin zum Holländer schwarz-weiß: Fast 2000 Kaninchen haben 400 Züchter bei der Landesverbandsschau Weser-Ems in der Cloppenburger Markthalle präsentiert. Die Preisrichter ermittelten dabei die Sieger in 145 Rassen und Farbenschlägen. Landesverbandsvorsitzender Johann Vrielink bedankte sich bei allen Helfern: "Ohne die Basis wäre das gar nicht möglich.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

