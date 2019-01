Ins Elternhaus des Freundes eingestiegen

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht am Freitag drei 16-Jährige aus Cloppenburg zu hohen Strafen verurteilt. Gegen einen der drei Angeklagten - er ist bereits erheblich vorbestraft – verhängte das Gericht eine zweijährige Jugendstrafe auf Bewährung. Das jugendliche Trio hatte am Tattag „Bock, auf Mist bauen“. Ihnen fiel ein, dass die Eltern eines Freundes im Urlaub sind. So entschlossen sich die Angeklagten den Feststellungen zufolge dazu, eben in dieses Haus einzubrechen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.