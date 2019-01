Enkeltrick: Betrüger scheitern kurz vor knapp

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Wohl in letzter Sekunde hat die Polizei verhindern können, dass eine 62-Jährige aus Cloppenburg eine große Geldsumme an die so genannten Enkeltrick-Betrüger verliert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wäre es beinahe zur Geldübergabe gekommen, wenn die Frau nicht auf ihr Bauchgefühl gehört hätte.



Am Mittwochnachmittag klingelte das Telefon bei der 62-Jährigen. Am anderen Ende der Leitung habe sich ein höflicher Mann gemeldet. Angeblich ein Verwandter – was natürlich nicht der Wahrheit entsprach. Wie die Polizei mitteilte, gelingt es den Betrügern aber immer wieder, durch geschickte Gesprächsführung ihren Opfern diesen Eindruck zu vermitteln. Der Inhalt des Telefonats: Der vermeintliche Verwandte benötige dringend Bargeld für den Kauf einer Wohnung. Anders ginge es nicht. Die Immobilie solle eine Überraschung sein – und nur mit ihrer Hilfe könne das gelingen.



In dem Glauben, eine gute Sache für ihren Verwandten zu unterstützen, ging die Frau zur Bank und hob eine größere Summe von ihrem Konto ab. Auf dem Weg nach Hause geriet sie aber ins Grübeln und fühlte sich nicht mehr wohl mit dem Gedanken. Sie rief bei der Cloppenburger Polizei an und suchte Rat. Die wiederum handelte sofort und konnte so eine Geldübergabe verhindern.



Im Zusammenhang mit diesem aktuellen Fall warnt die Cloppenburger Polizei noch einmal vor den Tricks und Methoden der Betrüger. Entweder geben sie sich als Verwandte aus oder sogar als angebliche Polizeibeamte. „Durch eine wortgewandte und geschickte Gesprächsführung erlangen sie das Vertrauen des Angerufenen“, erklärt die Polizei. Im Glauben, im Vertrauen zu handeln, würden leider immer noch zu oft Bargeld oder andere Wertgegenstände ausgehändigt. „Ihre Polizei würde Sie am Telefon nie über Ihre Vermögensverhältnisse ausfragen und Sie dazu bewegen, Geld oder Wertsachen auszuhändigen. Seien Sie misstrauisch! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!“, mahnt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Bei Zweifeln sollten Betroffene immer mit anderen Verwandten, Freunden oder auch der echten Polizei sprechen. Ein weiterer Tipp: „Lassen Sie über Ihren Telefonanbieter den kompletten Vornamen und die Anschrift aus dem Telefonbuch - auch online – streichen.“ Denn dort würden die Betrüger nach potenziellen Opfern Ausschau halten.

