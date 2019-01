Opfer ist Schwester des Casino-Räubers

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Cloppenburg. Der Polizei ist ein Durchbruch bei den Ermittlungen nach einem Überfall auf ein Casino gelungen. Knapp zwei Jahre nach der Tat offenbarte sich eine unerwartete Wende. Es stellte sich heraus, dass eine Angestellte des Casinos in den Überfall eingeweiht war.



Am 10. April 2017 drangen drei maskierte Männer in die Spielothek an der Mühlenstraße ein. Sie überwältigten eine 51-jährige Reinigungskraft, die an ein Treppengeländer gefesselt wurde. Ihren Mund verklebten die Täter mit einem Klebeband. Eine 30-jährige Angestellte wurde in einen Lagerraum gedrängt. Dort wurde sie mit Kabelbindern gefesselt. Die drei Männer verlangten von ihr die Herausgabe des Pin-Codes, um die Tresore öffnen zu können.



Eine halbe Stunde lang plünderten die Räuber die Spielautomaten und Geldwechsel. Dafür hatten sie das notwendige Hebelwerkzeug mitgebracht. Außerdem räumten sie die Kassen leer. Danach flüchtete das Trio und ließ die beiden gefesselten Frauen im Casino zurück. Die Beute: knapp 25.000 Euro.



Wie die Cloppenburger Polizei am Freitag mitteilte, mussten die Ermittler im September den Fall von einer ganz neuen Seite betrachten. Ein Polizist hatte erfahren, dass die 30-Jährige womöglich gar kein Opfer, sondern in die Tat eingeweiht gewesen sein könnte. Daraufhin wurde das persönliche Umfeld der 30-Jährigen beleuchtet. Tatsächlich rückte schließlich ihr Bruder – ein 40-jähriger aus Hatten – in den Fokus der Ermittler. Laut Polizei habe sich der Verdacht dann erhärtet.



Demnach soll der Bruder gemeinsam mit einem 41-Jährigen aus Markhausen und einem 40-Jährigen aus Oldenburg den Überfall geplant und durchgeführt haben – die Angestellte des Casinos wurde zur Komplizin. Mehr noch: Eine weitere gemeinsame Schwester wurde mit ins Boot geholt. Die 42-Jährige wohnt in Garrel und stellte offenbar ihre Wohnung als Fluchtort und Depot für die Beute zur Verfügung.



Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Ermittler vor wenigen Tagen zu. Alle fünf Tatverdächtigen wurden zeitgleich in ihren jeweiligen Wohnungen festgenommen. Zwei der drei mutmaßlichen Räuber haben laut Angaben der Polizei während der Vernehmungen die Tat bereits gestanden. Alle drei Männer wurden bereits einem Haftrichter vorgeführt und sitzen getrennt voneinander in Untersuchungshaft. Die beiden Schwestern wurden ebenfalls vernommen. Auch sie räumten ihre Beteiligung am Überfall bereits ein. Beide Frauen wurden wieder auf freien Fuß gesetzt, müssen sich aber noch, wie die drei Männer, vor Gericht verantworten.



Und die Beute? Von der fehlt laut Polizei jede Spur. Die Ermittler gehen davon aus, dass die fünf Verdächtigen die 25.000 Euro bereits ausgegeben haben.