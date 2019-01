„Mord im Forst“ und Zirkus in der Schule

Projektarbeit statt Unterricht: Erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt findet am Clemens-August-Gymnasium wieder eine Projektwoche statt. Alle knapp 1400 Schülerinnen und Schüler sowie die 100 Lehrkräfte sind mit von der Partie. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Es ist eine Mammut-Aufgabe, die sich das Clemens-August-Gymnasium gestellt hat: Vom 21. bis 25. Januar findet an dem Gymnasium erstmals seit über einem Jahrzehnt wieder eine Projektwoche statt. Daran beteiligen sich alle knapp 1400 Schülerinnen und Schüler sowie die rund 100-köpfige Lehrerschaft. Insgesamt gibt es 65 verschiedene Projekte, unter denen die Schüler kurz vor Weihnachten bei einem Online-Voting auswählen konnten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

