26-Jähriger „kauft“ sich bei Lidl Führerschein

Cloppenburg (ma). Bei dieser Ausrede wurde die Richterin am Ende etwas ungehalten: Ein 26-Jähriger will seinen Führerschein bei Lidl in Cloppenburg gekauft haben und war davon überzeugt, dass er damit legal ein Auto fahren dürfe. Natürlich ein Irrglaube. Deswegen hat das Cloppenburger Amtsgericht den Angeklagten am Donnerstag wegen wiederholten Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 3130 Euro und einer einjährigen Führerscheinsperre verurteilt.



Die ersten Irritationen lösten sich auf. Der Angeklagte hatte die Fahrerlaubnis bei einem dubiosen Treffen im Verkaufsraum des Discounters erworben. Beim Einkaufen habe er dort einen jungen Mann getroffen, der Führerscheine verkauft. Der Angeklagte hatte dann für 300 Euro zugegriffen. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 18. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

