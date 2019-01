Gefäßverschlüsse frühzeitig erkennen

Hoch auflösend: Dr. med. Nicole Bogun freut sich über das neue Ultraschallgerät. Foto: Lutz Birkemeyer

Cloppenburg (mt). Neue Investition: Über ein neues hoch modernes Ultraschallgerät zur Diagnostik von Gefäßerkrankungen freuen sich Dr. med. Nicole Bogun, Chefärztin der Angiologie, und Dr. med. Wojciech Klonek, Chefarzt der Gefäßchirurgie im St. Josefs-Hospital Cloppenburg. Nach Angaben der Krankenhausverwaltung liegen die Anschaffungskosten bei rund 65000 Euro. Dabei bietet das neue Gerät eine noch hochauflösendere Bildqualität als bisher. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.