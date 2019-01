ZOB: Automat sorgt für viele freie Parkplätze

Automat sorgt für frei Parkplätze: Seit das Parken am ZOB Geld kostet, gibt es hier jede Menge freier Parkplätze. Foto: Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Seit Anfang des Jahres gilt in Cloppenburg eine neue Parkgebührenordnung. Wie berichtet, kostet das Abstellen eines Autos auf den bewirtschafteten Parkplätzen jetzt 50 statt bislang 40 Cent pro halbe Stunde. Seit Dienstag, so die Stadtverwaltung, sind die Parkautomaten entsprechend umgestellt.



Gleichzeitig wurden zwei weitere Parkplätze in die Bewirtschaftung aufgenommen, der Parkplatz am ZOB und der Parkplatz „Auf dem Hook“. Auch hier müssen Autofahrer ab sofort ein Parkticket ziehen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

16.01.2019 | Krimi-Comedy serviert Mordopfer tropfnass