Krimi-Comedy serviert Mordopfer tropfnass

Cloppenburg. Neuer Tatort, neue Leichen, aber derselbe schwarze Humor: Der Cloppenburger Krimi-Autor Andreas Kaminski verlegt die Cloppenburger Kriminacht ins Galgenmoor, wo sein jüngstes Machwerk spielt.

Der Wahl-Cloppenburger vom Niederrhein tritt gemeinsam mit Krimi-Cop Klaus Stickelbroeck und der Autorin Brigitte Lamberts zur 4. Cloppenburger Krimi-Nacht am Samstag, 16.Februar, in der Gaststätte „Zum Schwanenteich“, Teichstr. 11, auf.



„Kriminalinski & Friends“ lesen aus neuen komödiantischen Kurz-Krimis, die eines vereint: Trotz schauriger Taten gewinnt am Ende immer der Humor, nie der Übeltäter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

