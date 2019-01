Ampel-Bau beginnt Ende dieses Monats

Gefährliches Einfädeln: Bisher finden Fahrer aus den Seitenstraßen kaum eine Lücke in den Stoßzeiten. Foto: Hermes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Blechschäden und Auffahrunfälle häuften sich auf der Friesoyther Straße am Ortseingang: Die Kreuzung mit der Inselstraße und dem Bührener Kirchweg entwickelte sich allmählich zu einem Unfallschwerpunkt, der durch die Eröffnung eines florierenden Discount-Marktes noch verschärft wurde. Diese unübersichtliche Verkehrslage soll im Februar endgültig aufgelöst werden. Die neue Anlage schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Sowohl Fußgänger als auch wartende Autos in den Seitenstraßen lösen eine Rotphase auf der Friesoyther Straße aus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

