CDU-Fraktion steht vor der Führungsfrage

Dr. Franz Stuke setzt sich für einen Wechsel ein. © Hubert Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Einen Kompromiss schloss die CDU-Ratsfraktion gleich nach der Wahl in eigener Sache: Als Ratsmitglieder nach den Stimmenverlusten vor zwei Jahren einen personellen Neuanfang forderten, verzichteten die Christdemokraten auf eine Machtprobe um den Vorsitz. Hermann Schröer (65) blieb im Amt, sein Herausforderer Dr. Franz Stuke (62) wurde Stellvertreter. Aber: Zur Mitte der Amtszeit sollte neu über die Führung entschieden werden. Im Mai wäre es so weit. Die Debatte dürfte allerdings schon am nächsten Samstag beginnen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.