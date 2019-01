Künstler lassen Schatten lebendig werden

Schattenspiele: Das Ensemble begeisterte die rund 250 Zuschauer in der Cloppenburger Stadthalle. Foto: Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Zwei Finger werden zum Schnabel, zwei Hände zum Herz. Das kann fast jeder. Anders sieht es aus, wenn sich gleich mehrere Körper zusammentun, um Tiere, Blumen, Figuren oder gar ganze Gebäude nachzustellen. Das kann nicht jeder. Aber es gab noch viel mehr zu bestaunen bei „Amazing Shadows": Ganze Landschaften, Einrichtungen, Industrieanlagen oder riesige Elefanten entstanden im Gegenlicht auf der Bühne der Cloppenburger Stadthalle.