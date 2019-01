Stadt Cloppenburg 2019: jung und bunt

Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese mahnt auf Neujahrsempfang im Rathaus zu Investitionen mit Augenmaß

Volles Haus: Über 250 Teilnehmern waren zum Neujahrsempfang der Stadt Cloppenburg gekommen. Erstmals in der Geschichte des Empfangs konnten auch Bürger ohne offizielle Einladung teilnehmen. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Die Stadt Cloppenburg zählt auch weiterhin zu den jüngsten Städten in Deutschland. Mit einer Geburtenrate von 2,01 pro Frau liegt Cloppenburg im bundesweiten Durchschnitt von 1,5 ganz weit vorne. „Doch Cloppenburg ist nicht nur jung und geburtenstark, Cloppenburg ist auch sehr bunt und wird immer vielfältiger und multikultureller“, betonte Cloppenburgs Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese auf dem traditionellen Neujahrsempfang der Stadt Cloppenburg, der erstmals in Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk ausgerichtet wurde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

