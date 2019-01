Polizei kontrolliert bei Mottoparty

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (her). Gezielte Verkehrskontrollen haben Beamte der Verfügungseinheit am Samstagabend in Cloppenburg durchgeführt. Hintergrund war die Mottoparty einer Discothek, zu der die Gäste mit landwirtschaftlichen Traktoren fahren sollten.



Im Rahmen dieser Kontrolle wurden aufgrund der zweckfremden Nutzung der landwirtschaftlichen Fahrzeuge Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und zwei Straftaten "Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis" festgestellt. Betreiber der Diskothek hatten im Vorfeld noch Hinweise zu den Vorschriften gegeben. "Denkt bitte an die richtige Fahrerlaubnis und an das richtige Kennzeichen", hieß es unter anderem am Samstagmittag auf der Facebookseite.