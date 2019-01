Lehrer parken gratis, Kassiererinnen nicht

Gebühren am ZOB: Stadt lehnt Ausnahmen für Supermarkt-Angestellte ab

Parken und zahlen: Am ZOB ist seit dem 1. Januar nichts mehr kostenlos - mit wenigen Ausnahmen für pendelnde Pädagogen. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. „Gleiches Recht für alle“, dachte sich Susanne H., als der Stadtrat im Oktober über Parkplatz-Gebühren abstimmte: Weil der bisher „freie“ Platz am ZOB seit dem 1. Januar Gebühren kostet, stellten die Politiker „pendelnden“ Lehrern der Oberschule Pingel-Anton/Galgenmoor praktisch einen „Freiparkschein“ aus. Prompt forderte die Teilzeit-Angestellte eines Verbrauchermarkts für sich und ihre Kolleginnen dasselbe Privileg. Den Lehrern werde „nur in begründeten Ausnahmen“ und nach einer „einzelfallbezogenen Prüfung der Notwendigkeit“ ein kostenloser Dauerparkschein ausgestellt, teilte die Ordnungsbehörde jedoch schriftlich mit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

