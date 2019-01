Lichtkünstler fädelt jetzt das Tonband ein

Kameramann Bernd Meiners (66) aus Cloppenburg experimentiert nach Film-Karriere mit Klang und Geräuschen

Farben im Geviert: Mit der Nachtaufnahme eines Pools wirbt die Hamburger Akademie für die Foto-Ausstellung von Bernd Meiners.

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Als Bernd Meiners vor fast 33 Jahren seine Diplom-Arbeit abgab, stellte der Cloppenburger den Prüfern eine Tonband-Maschine auf den Tisch. Der heute 66-jährige Kameramann und und Dokumentarfilmer präsentierte seine Abschlussarbeit in audiovisueller Kommunikation als Klang- und Sprachcollage – ein absolutes Novum in 150 Jahren Hamburger Hochschule für bildende Künste.