Waffenschein macht wenig Sinn

Das Dokument berechtigt dazu, Pistolen zu besitzen, man darf sie aber kaum benutzen

Besitzen ja, benutzen nein: Amtsleiter Reinhard Riedel (links) und Georg Haase zeigen eine Schreckschusspistole, für die der „Kleine Waffenschein“ erforderlich ist, und ein Einhandmesser, das in der Öffentlichkeit ebenfalls nicht mitgeführt werden darf.Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. 22 Personen haben im vergangenen Jahr bei der Stadt den „Kleinen Waffenschein" genehmigt bekommen. Er berechtigt zum Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Sig­nalpistolen. Man darf die Waffen aber kaum nutzen. Das Schießen ist nur unter bestimmten Voraussetzungen auf dem eigenen eingefriedeten Grundstück erlaubt. Auch zu Silvester ist das Schießen mit diesen Waffen auf öffentlichen Straßen in Cloppenburg nicht erlaubt.